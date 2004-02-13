Рерайт стрижки/прически , 10 статей

25руб/1000 знаков

Ищу копирайтера для женского сайта об уходе за волосами.Нужен

качественный, хорошо переработанный, глубокий рерайт с большого числа

источников. Статьи большие от 3000 знаков до 10000. Для отбора будет дано

тестовое задание.

Если качество меня устроит будут еще заказы

Рассмотрю ваши цены

Тестовое задание написать начало статьи "стрижка Рапсодия"

Тестовое задание для всех одинаковое не оплачивается,оплачена будет только 1

статья которая пойдет на сайт и с этим автором мы продолжим работать.

Пишите качественный уникальный текст. ключ "стрижка рапсодия"

1. Для теста пишите 1000 знаков, начало статьи. Я проверяю качество и выбираю лучший вариант. Этот копирайтер дописывает всю статью и мы продолжаем работать.