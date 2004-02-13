Нужно 10 статей (рерайт) строительно-ремонтной тематики для биржи GGL. Объем статьи - 2к с пробелами. Цена одной - 70руб. Опыт работы с биржей крайне желателен!
Рерайт презентации
Есть несколько презентации из них нужно выбрать некоторые страницы то что нам нужно и сделать рерайт из этого под нашу компанию.
Страниц точно сказать не смогу наверно 20-30 стр.
Цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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