Здравствуйте. Требуется опытный копирайтер для наполнения сайта юридической компании, а так же пополнению новостного блога сайта. Пример сайта содержащего подобные тексты предоставлю. От исполнителя требуется: - поиск статей требуемой ...
Требуются авторы
Добрый день!
Для сайта о ремонте, строительстве и обустройстве требуются авторы. Работа постоянная, с долгосрочными перспективами. Если вы – команда авторов, то сорри, сотрудничества не получится, т.к. хочу работать с отдельным человеком. Объем статей разный, в среднем от 5 до 10 тыс. симв. Статьи проверяются редактором.
Работа– по ТЗ, для каждой статьи будут даваться ключи. Оплата – 40 WMR/1000 симв. без пробела, в дальнейшем может быть пересмотрена в сторону увеличения, в зависимости от результатов и качества работы. Выплаты – 1 раз в неделю на кошелек Вебмани, но возможны и другие удобные для вас варианты.
Приблизительные требования к написанию: https://yadi.sk/i/MBpP11Qt33GpK4. Присылайте примеры написанных статей.
Заявки фрилансеров
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