Добрый день! Для сайта о Польше требуется автор(ы).

Предпочтение– проживающим в Беларуси, Украине или Калининградской обл. России, т.е. тем, кто хотя бы в некоторых чертах знаком с Польшей, поездками в нее, шопингом и т.д. Нужны статьи по темам: работа для граждан из стран СНГ, покупки, визы, миграция, достопримечательности и т.д. Пример аналогичной статьи на другом сайте:

http://vpolshu.by/shopping-v-belostoke/.

На сегодняшний момент нужно около 200 статей, с перспективой дальнейшего развития. Если вы – команда авторов, то сорри, сотрудничества не получится, т.к. хочу работать с отдельным человеком. Объем статей разный, в среднем от 3 до 9 тыс. симв. Статьи проверяются редактором.

Работа– по ТЗ, для каждой статьи будут даваться ключи. Оплата – 40 WMR/1000симв. без пробела, в дальнейшем может быть пересмотрена в сторону увеличения, в зависимости от результатов и качества работы. Выплаты – 1 раз в неделю на кошелек Вебмани, но возможны и другие удобные для вас варианты. Приблизительные требования к написанию: https://yadi.sk/i/MBpP11Qt33GpK4. Присылайте примеры написанных статей.

Сергей