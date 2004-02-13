Написать статью на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт9 заявок159 просмотров

Необходимо написать статью на английском языке.

Объем 15к символов. Тематика: азартные игры.

Предпочтение отдаю носителю языка.

Укажите свои расценки на 1к символов бп, пожалуйста.

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статья обзор шаблонов Wordpress

    Задача: Нужно написать статью обзор 8-10 шаблонов Wordpress. Нужен человек, который работал с wordpress (знакомы термины visual composer, плагины, сайдбар и пр.) Статья нужна аналог таких: http://ichigarev.ru/podborki/top-9-luchshih-shablonov-dlya-internet-magazina-wordpress.html ...

    WordPress
    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт теории перевода

    Имеется исходный текст по теории перевода, собранный из разных источников. Нужен рерайт с уникальностью не менее 90%. Объём — 14 листов А4, количество знаков с пробелами — 25431. Срок исполнения — 1 ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт 300 000 знаков

    Здравствуйте!  Нужно сделать рерайт около 300 000 знаков по таким тематикам как Спанч Боб, развитие детей, мамы и дети и другие темы.  Исходники предоставляются. Оплата 30 руб за 1000 знаков  ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ...

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание 100 статей на тематику строительство (отопление). Рерайт.

    Доброго времени суток! Ищу копирайтера (или двоих) для написания более 100 информационные статей на строительную тему, а точнее - отопление и все что с ним связано (котлы, печи, теплоизоляция, радиаторы и т.д.). ...

    Написание статей
    Рерайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт статей тематики Minecraft для Miralinks на постоянной основе

    Здравствуйте. Требуется опытный копирайтер для глубокого SEO рерайта статей тематики Minecraft с внедрением необходимых ключевых слов. Статьи пишутся для ссылочной биржи Miralinks. В данный момент требуется 7 статей в неделю 2000 – 3000 знаков без ...

    Написание статей
    Рерайтинг26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: металлочерепица.(необходимо написать про компанию, которая ее производит или отзыв о товаре этой компании) объем: 2к+ бп. Напишите точную цену за работу, пожалуйста.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад