Рерайт теории перевода

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен7 заявок160 просмотров

Имеется исходный текст по теории перевода, собранный из разных источников. Нужен рерайт с уникальностью не менее 90%. Объём — 14 листов А4, количество знаков с пробелами — 25431.

Срок исполнения — 1 неделя.

8 лет назад
vgsgroup
Яна 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$30
7 дней
Ирина — профессионал своего дела. Качественный рерайт в чётко установленные сроки.
Очень довольна работой с Яной. Коммуникабельная и толковая девочка, большая умница и платит вовремя :) С удовольствием поработаю еще.

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад

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