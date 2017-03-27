Тема: курсы менеджмента Объем 2к+ бп Укажите точную цену, пожалуйста.
Рерайт теории перевода
Имеется исходный текст по теории перевода, собранный из разных источников. Нужен рерайт с уникальностью не менее 90%. Объём — 14 листов А4, количество знаков с пробелами — 25431.
Срок исполнения — 1 неделя.
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