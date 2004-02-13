Статья обзор шаблонов Wordpress

Задача:

Нужно написать статью обзор 8-10 шаблонов Wordpress.

Нужен человек, который работал с wordpress (знакомы термины visual composer, плагины, сайдбар и пр.)

Статья нужна аналог таких:

http://ichigarev.ru/podborki/top-9-luchshih-shablonov-dlya-internet-magazina-wordpress.html

http://ichigarev.ru/podborki/premium-shablonyi-wordpress-dlya-bloga-8-otbornyih-tem.html

Ссылки на шаблоны я пришлю

У каждого шаблона есть описание авторов шаблона (правда на английском, но переводчик в помощь), тоесть часть текста вы возьмете оттуда.

Ваша задача сделать описание к каждому шаблону, как в примерах выше.

Требования к исполнителю:

Я также пришлю ключевые слова, которые нужно будет использовать в тексте.

Плачу 35р./1000 зн. без пробелов. Объем текста должен быть 6-8 тысяч знаков.

Если сработаемся заказывать буду такие статьи часто.

Присылайте примеры своих текстов.

Требования к контенту и уникальности:

- Уникальность по text.ru или advego не меньше 94%

- Академическая тошнота менее 9%

- Частота по слову не больше 3%