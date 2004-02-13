Имеется исходный текст по теории перевода, собранный из разных источников. Нужен рерайт с уникальностью не менее 90%. Объём — 14 листов А4, количество знаков с пробелами — 25431. Срок исполнения — 1 ...
Статья обзор шаблонов Wordpress
Задача:
Нужно написать статью обзор 8-10 шаблонов Wordpress.
Нужен человек, который работал с wordpress (знакомы термины visual composer, плагины, сайдбар и пр.)
Статья нужна аналог таких:
http://ichigarev.ru/podborki/top-9-luchshih-shablonov-dlya-internet-magazina-wordpress.html
http://ichigarev.ru/podborki/premium-shablonyi-wordpress-dlya-bloga-8-otbornyih-tem.html
Ссылки на шаблоны я пришлю
У каждого шаблона есть описание авторов шаблона (правда на английском, но переводчик в помощь), тоесть часть текста вы возьмете оттуда.
Ваша задача сделать описание к каждому шаблону, как в примерах выше.
Требования к исполнителю:
Я также пришлю ключевые слова, которые нужно будет использовать в тексте.
Плачу 35р./1000 зн. без пробелов. Объем текста должен быть 6-8 тысяч знаков.
Если сработаемся заказывать буду такие статьи часто.
Присылайте примеры своих текстов.
Требования к контенту и уникальности:
- Уникальность по text.ru или advego не меньше 94%
- Академическая тошнота менее 9%
- Частота по слову не больше 3%
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