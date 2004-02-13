Необходимо написать статью на английском языке. Объем 15к символов. Тематика: азартные игры. Предпочтение отдаю носителю языка. Укажите свои расценки на 1к символов бп, пожалуйста.
Рерайт
Здравствуйте.
Требуется опытный копирайтер для наполнения сайта юридической компании, а так же пополнению новостного блога сайта.
Пример сайта содержащего подобные тексты предоставлю.
От исполнителя требуется:
- поиск статей требуемой тематики в интернете
- качественный и глубокий рерайт статей объемом 2000-3000 знаков без пробелов с внедрением анкоров (уникальность не ниже 90%). Анкоры предоставлю.
- написание description и анонса к статьям, объемом 200-250 знаков.
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