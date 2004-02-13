Рерайт

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Закрыт11 заявок266 просмотров

           Здравствуйте.

Требуется опытный копирайтер для наполнения сайта юридической компании, а так же пополнению новостного блога сайта.

Пример сайта содержащего подобные тексты предоставлю.

От исполнителя требуется:

- поиск статей требуемой тематики в интернете

- качественный и глубокий рерайт статей объемом 2000-3000 знаков без пробелов с внедрением анкоров (уникальность не ниже 90%). Анкоры предоставлю.

- написание description и анонса к статьям, объемом 200-250 знаков.

8 лет назад
Sergo86000
Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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