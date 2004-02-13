SEO в стиле Гая Ричи и Тарантино

Необходимо написать SEO-текст (порядка 6000 — 8000 символов, возможно больше/меньше; всё зависит от развития идеи) с ключевыми словами по тематикам: «Водопады по стеклу», «Пузырьковые панели», «Пузырьковые колонны». На сайте должны быть цитаты из фильмов Гая Ричи, Тарантино, можно ещё кого-то в этом стиле. Манеру текста желательно подать в таком же немного хулиганистом стиле, т. к. хотим уйти от академичности, которая изобилует на подавляющем большинстве сайтов. Однако в рамках разумного: без матов, вульгарности и т. д. В цитатах уже заложена некая жёсткость — этого вполне хватит. С цитатами можем помочь, чтобы их потом можно было обыграть по смыслу. Также есть ресурс, с которого можно взять всю информацию и просто переписать на нужный манер.

Назовите свою стоимость. Подробное ТЗ будет после договорённости.