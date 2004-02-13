SEO в стиле Гая Ричи и Тарантино

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок255 просмотров

Необходимо написать  SEO-текст (порядка 6000 — 8000 символов, возможно больше/меньше; всё зависит от развития идеи) с ключевыми словами по тематикам: «Водопады по стеклу», «Пузырьковые панели», «Пузырьковые колонны». На сайте должны быть цитаты из фильмов Гая Ричи, Тарантино, можно ещё кого-то в этом стиле. Манеру текста желательно подать в таком же немного хулиганистом стиле, т. к. хотим уйти от академичности, которая изобилует на подавляющем большинстве сайтов. Однако в рамках разумного: без матов, вульгарности и т. д. В цитатах уже заложена некая жёсткость — этого вполне хватит. С цитатами можем помочь, чтобы их потом можно было обыграть по смыслу. Также есть ресурс, с которого можно взять всю информацию и просто переписать на нужный манер.

Назовите свою стоимость. Подробное ТЗ будет после договорённости.

8 лет назад
gloccwl
Олег 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
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Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
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8 лет назад

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