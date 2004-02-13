Рерайт текста

Необходимо написать SEO-текст (порядка 6000 — 8000 символов, возможно больше/меньше; всё зависит от развития идеи) с ключевыми словами по тематикам: «Водопады по стеклу», «Пузырьковые панели», «Пузырьковые колонны». На сайте должны быть цитаты из фильмов Гая ...