$11
Нужно 10 статей (рерайт) строительно-ремонтной тематики для биржи GGL. Объем статьи - 2к с пробелами. Цена одной - 70руб. Опыт работы с биржей крайне желателен!
Рерайтинг16 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно сделать рерайт текста с вот этого сайта http://lp4lp.ru/
(рерайт блока |Полезные статьи| не нужно делать)
Цена и сроки.
Нужно 10 статей (рерайт) строительно-ремонтной тематики для биржи GGL. Объем статьи - 2к с пробелами. Цена одной - 70руб. Опыт работы с биржей крайне желателен!
Необходимо написать SEO-текст (порядка 6000 — 8000 символов, возможно больше/меньше; всё зависит от развития идеи) с ключевыми словами по тематикам: «Водопады по стеклу», «Пузырьковые панели», «Пузырьковые колонны». На сайте должны быть цитаты из фильмов Гая ...
Оплата за проект 1800 р. - 30 р. за 1000 сбп. По проекту 10 статей в среднем по 6000 сбп каждая. Стабильная быстрая проверка и оплата в течение 1 рабочего дня. ...