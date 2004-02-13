Рерайт текста

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Закрыт8 заявок145 просмотров

Нужно сделать рерайт текста с вот этого сайта http://lp4lp.ru/ 

(рерайт блока |Полезные статьи| не нужно делать)

Цена и сроки.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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