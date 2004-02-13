Добрый день!

Для сайта о ремонте, строительстве и обустройстве требуются авторы. Работа постоянная, с долгосрочными перспективами. Если вы – команда авторов, то сорри, сотрудничества не получится, т.к. хочу работать с отдельным человеком. Объем статей разный, в среднем от 5 до 10 тыс. симв. Статьи проверяются редактором.

Работа– по ТЗ, для каждой статьи будут даваться ключи. Оплата – 40 WMR/1000 симв. без пробела, в дальнейшем может быть пересмотрена в сторону увеличения, в зависимости от результатов и качества работы. Выплаты – 1 раз в неделю на кошелек Вебмани, но возможны и другие удобные для вас варианты. Приблизительные требования к написанию: https://yadi.sk/i/MBpP11Qt33GpK4. Присылайте примеры написанных статей.

Сергей