Оплата за проект 1800 р. - 30 р. за 1000 сбп. По проекту 10 статей в среднем по 6000 сбп каждая.

Стабильная быстрая проверка и оплата в течение 1 рабочего дня.

Тематика - мода.

Требование по уникальности - не менее 97% по Текст ру.

Статьи должны быть грамотными и написанными в информационном стиле.

Варианты оплаты: Вебмани, карта Сбербанка, Яндекс Деньги.

Тестовое задание (напишите рерайт в заявке с пометкой "Веблансер"):

Этим летом плечи неожиданно становятся объектом внимания окружающих — в моде бум на топы и платья с открытыми плечами и пелеринами. Воздушные и невероятно кокетливые силуэты украшают большинство летних коллекций одежды — от топ-кутюрье до масс-брендов.

Топ или платье с открытыми плечами можно носить и вечером. Частое появление селебрити на красных ковровых дорожках именно в платьях такого силуэта подтверждает возвращение в моду роскошных атласных тог, подчеркивающих хрупкие плечи. Вечерний топ — будь то с цветочным принтом или элегантный черный — следует носить с юбкой-карандаш или с брюками-дудочками из сверкающего атласа.

Свою заявку с тестовым заданием и небольшим рассказом о себе (в т.ч. об образовании) отправляйте на [email protected]

В тестовом задании проверяю не уникальность, а грамотность и способность хорошо формулировать мысли без лишней сложности.

Ответ на заявку пишу всем вне зависимости от результата.

Надеюсь на сотрудничество с грамотными и ответственными авторами :)