Необходимо написать SEO-текст (порядка 6000 — 8000 символов, возможно больше/меньше; всё зависит от развития идеи) с ключевыми словами по тематикам: «Водопады по стеклу», «Пузырьковые панели», «Пузырьковые колонны». На сайте должны быть цитаты из фильмов Гая ...
Рерайт
Оплата за проект 1800 р. - 30 р. за 1000 сбп. По проекту 10 статей в среднем по 6000 сбп каждая.
Стабильная быстрая проверка и оплата в течение 1 рабочего дня.
Тематика - мода.
Требование по уникальности - не менее 97% по Текст ру.
Статьи должны быть грамотными и написанными в информационном стиле.
Варианты оплаты: Вебмани, карта Сбербанка, Яндекс Деньги.
Тестовое задание (напишите рерайт в заявке с пометкой "Веблансер"):
Этим летом плечи неожиданно становятся объектом внимания окружающих — в моде бум на топы и платья с открытыми плечами и пелеринами. Воздушные и невероятно кокетливые силуэты украшают большинство летних коллекций одежды — от топ-кутюрье до масс-брендов.
Топ или платье с открытыми плечами можно носить и вечером. Частое появление селебрити на красных ковровых дорожках именно в платьях такого силуэта подтверждает возвращение в моду роскошных атласных тог, подчеркивающих хрупкие плечи. Вечерний топ — будь то с цветочным принтом или элегантный черный — следует носить с юбкой-карандаш или с брюками-дудочками из сверкающего атласа.
Свою заявку с тестовым заданием и небольшим рассказом о себе (в т.ч. об образовании) отправляйте на [email protected]
В тестовом задании проверяю не уникальность, а грамотность и способность хорошо формулировать мысли без лишней сложности.
Ответ на заявку пишу всем вне зависимости от результата.
Надеюсь на сотрудничество с грамотными и ответственными авторами :)
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- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад