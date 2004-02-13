Рерайт тестов разной тематики для наполнения блога.

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Закрытнет заявок101 просмотр

Здравствуйте Анна. Предлагаю вам работу по рерайту статей разной тематики для наполнения блога.

Рубрики блога:  мотивация, саморазвитие, здоровье, дом и семья, деньги из интернета ,идеи для бизнеса, wordpress-это просто, раскрутка сайта,финансы, полезный софт. (возможно добавление новых рубрик).

Плачу 50р за 1000 знаков. В дальнейшем  возможно больше. Все будет зависеть от  того как будет развиваться сайт, а это будет напрямую зависеть от качества ваших статей. Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на длительное время вы обеспечены. Статьи нужно писать по 5-15 в месяц, объемом 4000-6000 символов. Дальнейшие детали в личной переписке.

WordPress
8 лет назад
ilya52
Илья 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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