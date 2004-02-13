Нужно 10 статей (рерайт) строительно-ремонтной тематики для биржи GGL. Объем статьи - 2к с пробелами. Цена одной - 70руб. Опыт работы с биржей крайне желателен!
Рерайт статьи на тему здоровья.
Здравствуйте друзья. Ищу ответственного и опытного копирайтера для глубокого рерайта статьи на тему здоровья. Плачу 50р за 1000 знаков. Объем статьи 4000-6000 символов. Своевременная оплата гарантируется. Дальнейшие детали в личной переписке.
Жду ваших заявок.
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