22 сборный букет пион

Нужно 10 статей (рерайт) строительно-ремонтной тематики для биржи GGL. Объем статьи - 2к с пробелами. Цена одной - 70руб. Опыт работы с биржей крайне желателен!
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Задача:
Написать интересную, познавательную статью про Заказатьсборный букет пионов с доставкой в Москве
Целевые посетители: мужчины и женщины 20-60 лет, кто хочет сделать подарок имениннику
или девушке/женщине, либо цветы по случаю – Новый год, на день рождения, 8
марта, 14 февраля и т.д
Вид текста: информационная SEO-оптимизированная статья.
Требования к содержанию: нужно описать наши услуги по созданию букетов
цветов и их доставке по Москве
Текст должен легко читаться. Старайтесьне делать слишком длинных предложений.
1-е ключевое СЛОВО должно употребляется в 1-м абзаце - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заказатьсборный букет пионов с доставкой в Москве
В статье должна быть только полезная для целевой аудитории информация,
без «воды», без вводных словосочетаний «стоит отметить», «как всем
известно», «вне всякого сомнения» и прочих. Не принимается текст, содержащий
шаблонные словесные конструкции «на сегодняшний день», «команда профессионалов»,
«индивидуальный подход к каждому клиенту» и др.
Структура текста:
Текст должен содержать абзацы (по 3–4 предложения каждый), подзаголовки,
ненумерованные и/или нумерованные списки.
Ключевые слова: в тексте плотность слов должна быть в пределах 4–6,0%
(учитывая подзаголовки). Расстояние между ключевыми словами – не
менее 250 символов с пробелами.
Все слова должны быть в тексе обязательно, можно склонять и спрягать, но не
более 50% ключевых слов!!!
Требования к контенту и уникальности:
95%
Заявки фрилансеров
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