29 Букет пион с доставкой по Москве

Страница –

http://www.pionshop.ru/dostavka/moskva/

titleтекущий - Купить пионы.Заказ букета пионов. Доставка пионов

h1 текущий–

title новый- Заказать букет пионов с доставкой в Москве- купить недорогие пионы на заказ сдоставкой по Москве

h1новый - Букет пионов с доставкой в Москве

Ключевыеслова - Заказать букет пионов сдоставкой в Москве, купить букет пионовна заказ с доставкой по Москве, купитьпионы с доставкой в Москве, недорогие пионы с доставкой в Москве

Задача:

Написать интересную, познавательную статью про Заказать букетпионов с доставкой в Москве

Целе­вые посе­ти­тели: муж­чины и женщины 20-60 лет, кто хочет сделать подарок имениннику

или девушке/женщине, либо цветы по случаю – Новый год, на день рождения, 8

марта, 14 февраля и т.д

Вид тек­ста: инфор­ма­ци­он­ная SEO-опти­ми­зи­ро­ван­ная ста­тья.

Тре­бо­ва­ния к содер­жа­нию: нужно опи­сать наши услуги по созданию букетов

цветов и их доставке по Москве

Текст дол­жен легко читаться. Ста­рай­тесьне делать слиш­ком длин­ных пред­ло­же­ний.

1-е ключевое СЛОВО должно употребляется в 1-м абзаце - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заказать букетпионов с доставкой в Москве

В ста­тье должна быть только полез­ная для целе­вой ауди­то­рии инфор­ма­ция,

без «воды», без ввод­ных сло­во­со­че­та­ний «стоит отме­тить», «как всем

известно», «вне вся­кого сомне­ния» и про­чих. Не при­ни­ма­ется текст, содер­жа­щий

шаб­лон­ные сло­вес­ные кон­струк­ции «на сего­дняш­ний день», «команда про­фес­си­о­на­лов»,

«инди­ви­ду­аль­ный под­ход к каж­дому кли­енту» и др.

Струк­тура тек­ста:

Текст дол­жен содер­жать абзацы (по 3–4 пред­ло­же­ния каж­дый), под­за­го­ловки,

нену­ме­ро­ван­ные и/или нуме­ро­ван­ные списки.

Клю­че­вые слова: в тек­сте плот­ность слов должна быть в пре­де­лах 4–6,0%

(учи­ты­вая под­за­го­ловки). Рас­сто­я­ние между клю­че­выми сло­вами – не

менее 250 сим­во­лов с про­бе­лами.

Все слова должны быть в тексе обязательно, можно склонять и спрягать, но не

более 50% ключевых слов!!!

Требования к контенту и уникальности:

95%