Рерайт, тематика - утепление

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт13 заявок179 просмотров

Добрый день.

Необходим рерайт для сайта информационной направленности. Тематика - утепление.

Во вложении подробное ТЗ и инструкций. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Материала много.

8 лет назад
Write-all
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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