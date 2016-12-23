Нужно сделать описания для 350 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП). Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000, около 2-3 описаний в ...
Рерайт 3-х описаний про iPhone
Здравствуйте, требуется рерайт трех описаний про продукцию Apple, а именно iPhone.
1 описание примерно 2000 символов т.е. все 3 описания будут в районе 6000 символов.
Жду Ваших цен и предложений!
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