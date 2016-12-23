Статья "Чиллер для станка"

Добрый день, коллеги!

Нужно написать статью для людей на тему со смыслом на тему "Чиллер для станка", размер 3000 символов. Уникальность не ниже 97%, проверяю по Адвего.

Статей нужно будет оч много в перспективе. Сайтов много, СЯ большое.

Раньше SEO не заморачивался, сейчас по полной развиваю. Нужно много

много качественных статей.

Вот кластер ключей для этой статьи. По одному разу должны быть (возможно со сменой падежа/числа)

чиллер для лазерного станка 53 18

чиллер для станка 94 2

система охлаждения станка 247 3

охлаждение станков 1055 5

водяное охлаждения станка 246 0

система охлаждения станка 266 6

охлаждение фрезерных станков 120 0

На выходе нужна сама статья и ссылки со статей, откуда Вы брали материал для написания.

Не нужна вода в статье, по делу и для людей, чтобы была полезна.