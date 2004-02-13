Требуется 1-2 человека на большой проект (минимум 200 статей по 1,5 к) по простому рерайту. Тематика - казино. Никаких особых требований, кроме нормального, человеческого текста и 2 ключевых фраз по тематике статьи. ...
Рерайтинг курсовой по макроэкономике
рерайтинг курсовой по макроэкономике по теме теневая экономика. поднять оригинальность на antiplagiat.ru с 9% до 60% (помогу проверить со своего аккаунта). прилагаю отчет с antiplagiat с указанием заимствованного текста.
Заявки фрилансеров
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