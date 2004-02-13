Рерайтинг курсовой по макроэкономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок150 просмотров

рерайтинг курсовой по макроэкономике по теме теневая экономика. поднять оригинальность на antiplagiat.ru с 9% до 60% (помогу проверить со своего аккаунта).  прилагаю отчет с antiplagiat с указанием заимствованного текста.

8 лет назад
orthlus
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простой рерайт

    $10

    Требуется 1-2 человека на большой проект (минимум 200 статей по 1,5 к) по простому рерайту. Тематика - казино. Никаких особых требований, кроме нормального, человеческого текста и 2 ключевых фраз по тематике статьи. ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 3-х описаний про iPhone

    Здравствуйте, требуется рерайт трех описаний про продукцию Apple, а именно iPhone. 1 описание примерно 2000 символов т.е. все 3 описания будут в районе 6000 символов. Жду Ваших цен и предложений!

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $500

    Нужно сделать описания для 350 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП).  Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами  Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000, около 2-3 описаний в ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт стрижки/прически , 10 статей

    $30

    25руб/1000 знаков Ищу копирайтера для женского сайта об уходе за волосами.Нужен качественный, хорошо переработанный, глубокий рерайт с большого числа источников. Статьи большие от 3000 знаков до 10000. Для отбора будет дано ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт, тематика - утепление

    $3

    Добрый день. Необходим рерайт для сайта информационной направленности. Тематика - утепление. Во вложении подробное ТЗ и инструкций. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Материала много.

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт статьи на тему здоровья.

    Здравствуйте друзья. Ищу ответственного и опытного копирайтера для глубокого рерайта статьи на тему здоровья. Плачу 50р за 1000 знаков. Объем статьи 4000-6000 символов. Своевременная оплата гарантируется.  Дальнейшие детали в личной переписке. Жду ваших заявок.

    Рерайтинг22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад