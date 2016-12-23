Заказ на написание 100 статей (около 500К символов)

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт10 заявок231 просмотр

Добрый день!

Для долгосрочного сотрудничества требуется авторы. Необходимо выполнять рерайт статей по тематике ОРГТЕХНИКА. Работа по ТЗ. Оплата отдельно по каждому тексту исходя из Вашей цены за 1000 знаков. Оплата строго после проверки текста, и если понадобится, то после его доработки. Темп написания разумный, хороших авторов

готов ждать, пока освободятся.

Требования к авторам:

Понимание темы. Отсутствие воды. Строгое соответствие ТЗ. Очень желателен опыт работы по моей тематике. Приветствуются технически подкованные мужчины.

 

Жду заявки спредложением Вашей цены за 1000 знаков. При подаче заявок просьба дать ссылки

на 2-3 ваших статьи, по наиболее близкой тематике. 

Написание статей
8 лет назад
AntoZ
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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