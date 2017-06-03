Выбрал Евгения из десятка других копирайтеров откликнувшихся на проект и это оказалось мое самое лучшее решение за последний месяц :) Евгений разобрался в сложной тематике умного КАСКО и через день уже подготовил 5 развернутых текстов уровня "Я с детства работаю в страховых компаниях и знаю о них все". :) По тематике авто буду точно еще работать, чего и всем рекомендую :)