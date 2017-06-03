LibertyEmpire

Евгений LibertyEmpire

 
27 летПольша/Варшава
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Sekoko
Глеб 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Написать тексты для интернет магазина
Евгений профессионал. Обращайтесь, не пожалеете.
Отличная постановка задачи, высокий уровень коммуникабельности. Рекомендую!
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den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$24
2 балла
6 лет назад
Написать обзорную статью сервиса конструктора сайтов
Второй раз заказывал у данного исполнителя написание обзорной статьи. В первый раз сдал работу позже назначенного самим же срока. Сейчас вообще пропал, уже неделя прошла - сначала отписка, что "не в ту рабочую область залил - вечером залью", потом вообще полный игнор. Минус за то, что сильно подставили и меня и конечного заказчика.
Факап с моей стороны. Соколов эксперт в своем деле, претензий нет.
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MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Копирайт на тематику "КАСКО"
Выбрал Евгения из десятка других копирайтеров откликнувшихся на проект и это оказалось мое самое лучшее решение за последний месяц :) Евгений разобрался в сложной тематике умного КАСКО и через день уже подготовил 5 развернутых текстов уровня "Я с детства работаю в страховых компаниях и знаю о них все". :) По тематике авто буду точно еще работать, чего и всем рекомендую :)
Подробное ТЗ и моментальная оплата. Отличный проект, рекомендую!
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Tatyana-Ivanovna
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Написать новость для сайта
Из плюсов: текст нужно было подготовить за два часа, взялся за работу несмотря на срок. Из минусов: текст "хромал", присутствовала тавтология и опечатки, не совсем, по моему мнению, тест был выстроен. НО! Тема и впрямь узкоспециализированная, думаю, если было бы больше времени, шанс получить стоящий текст был бы выше.
Информации было мало, сроки предельно сжатые. Но заказчик коммуникабельный, всегда можно найти компромисс. Рад был помочь с проектом в столь поздний час!
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CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
СЕО-текст на 2 000 символов про диагностику авто (для автосервиса)
Быстро написал текст, принял во внимание все замечания. Рекомендую
Подробное ТЗ и моментальная оплата. Отличный проект, рекомендую!
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