Евгений LibertyEmpireLibertyEmpire
27 летПольша/Варшава
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Евгений профессионал. Обращайтесь, не пожалеете.
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи, высокий уровень коммуникабельности. Рекомендую!
$24
2 балла
6 лет назад
Второй раз заказывал у данного исполнителя написание обзорной статьи. В первый раз сдал работу позже назначенного самим же срока. Сейчас вообще пропал, уже неделя прошла - сначала отписка, что "не в ту рабочую область залил - вечером залью", потом вообще полный игнор. Минус за то, что сильно подставили и меня и конечного заказчика.
Ответный отзыв
Факап с моей стороны. Соколов эксперт в своем деле, претензий нет.
$12
10 баллов
7 лет назад
Выбрал Евгения из десятка других копирайтеров откликнувшихся на проект и это оказалось мое самое лучшее решение за последний месяц :) Евгений разобрался в сложной тематике умного КАСКО и через день уже подготовил 5 развернутых текстов уровня "Я с детства работаю в страховых компаниях и знаю о них все". :) По тематике авто буду точно еще работать, чего и всем рекомендую :)
Ответный отзыв
Подробное ТЗ и моментальная оплата. Отличный проект, рекомендую!
$10
9 баллов
7 лет назад
Из плюсов: текст нужно было подготовить за два часа, взялся за работу несмотря на срок. Из минусов: текст "хромал", присутствовала тавтология и опечатки, не совсем, по моему мнению, тест был выстроен. НО! Тема и впрямь узкоспециализированная, думаю, если было бы больше времени, шанс получить стоящий текст был бы выше.
Ответный отзыв
Информации было мало, сроки предельно сжатые. Но заказчик коммуникабельный, всегда можно найти компромисс. Рад был помочь с проектом в столь поздний час!
$5
10 баллов
7 лет назад
Быстро написал текст, принял во внимание все замечания. Рекомендую
Ответный отзыв
Подробное ТЗ и моментальная оплата. Отличный проект, рекомендую!