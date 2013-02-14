Требуются мастера WP, Joomla, Bitrix, DLE

Необходимо доработать сайт на Drupal Сайт: www.simja.ua Сейчас на сайте есть бланк заказа. Заполнив бланк заказа, пользователь отправляет его на обработку. На почту заказчика и продавца приходит письмо с данными заказа. Пример письма: http://abweb.com.ua/temp/mail.jpg Нужно, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набираю для постоянного сотрудничества группу программистов и верстальщиков в одном лице, со отличным знанием таких cms как WP, Joomla, Bitrix, DLE.
Требования к соискателям.
- адекватность
- быть постоянно на связи
- уверенное знание PHP
- знание JS, JQuery, HTML, CSS, Ajax, MySQL, JavaScript
- умение верстать на хорошем уровне
- уметь создавать плагины, модули для cms
Оплата по проектно.
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишите с какой cms работаете из четырех указанных в заголовке.
Опыт работы не важен, но отзывы и портфолио дадут весомый перевес в ваше сторону.
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