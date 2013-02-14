Требуются мастера WP, Joomla, Bitrix, DLE

Набираю для постоянного сотрудничества группу программистов и верстальщиков в одном лице, со отличным знанием таких cms как WP, Joomla, Bitrix, DLE.

Требования к соискателям.

- адекватность

- быть постоянно на связи

- уверенное знание PHP

- знание JS, JQuery, HTML, CSS, Ajax, MySQL, JavaScript

- умение верстать на хорошем уровне

- уметь создавать плагины, модули для cms

Оплата по проектно.

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишите с какой cms работаете из четырех указанных в заголовке.

Опыт работы не важен, но отзывы и портфолио дадут весомый перевес в ваше сторону.