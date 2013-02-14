Разработка сайта на joomla 2.5

Ищем специалиста по разработке сайтов на Drupal для долгосрочного удаленного сотрудничества на высокопосещаемом проекте (от 50 тысяч посетителей в сутки).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт для отеля на joomla 2.5 с красивой грамотной вёрсткой.
Техническое задание http://abweb.com.ua/temp/tz.doc
Оставляйте, пожалуйста, стоимость, сроки и комментарии в ваших заявках.
P.S. Обращаю ваше внимание, что разрабатывать функциональную часть бронирования отлей не нужно, только сверстать формы.
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