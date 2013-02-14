Разработка сайта на joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок229 просмотров
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Необходимо разработать сайт для отеля на joomla 2.5 с красивой грамотной вёрсткой.

Техническое задание http://abweb.com.ua/temp/tz.doc

Оставляйте, пожалуйста, стоимость, сроки и комментарии в ваших заявках.

P.S. Обращаю ваше внимание, что разрабатывать функциональную часть бронирования отлей не нужно, только сверстать формы.

Joomla
11 лет назад
Andrey-UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$500
7 дней
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