Натянуть верстку на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки125 просмотров
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Описание задачи прикрепил.

Вопросы, цена, срок - только в проект.

ЗЫ. Желательно MODX Evolution

MODX
11 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад