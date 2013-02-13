Перенос существующего сайта на CMS Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок168 просмотров
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Требуется помощь в переносе существующего сайта на Jumla 3.xx, объяснение непонятных моментов (консультации).

Существующий сайт besputa.ru необходимо перенести на Jumla с доработкой дизайна.

Оплата обсуждается.

Joomla
11 лет назад
besputa
Сергей 
51 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$180
4 дня
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