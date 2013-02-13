Интеграция rootpanel в joomla 2.5 + партнерка

В настоящее время интеграция биллинга в сайт ( http://hostion.com.ua ) решена с помощью iframe, что меня совершенно не устраивает. Последней каплей стала необходимость внедрить партнерскую программу - при текущей конфигурации это или невозможно, или крайне сложно.

Биллинг сейчас расположен на отдельном субдомене, эту конфигурацию я хотел бы сохранить и в дальнейшем.

Один из вариантов интеграции для примера - https://order.regnames.ua/order.php?vid=hosting&tarif=35

По поводу партнерской программы: в rootpanel такая функция предусмотрена, необходимо связать ее с CMS.

Желаемое поведение - клиент кликает по ссылке на партнерском сайте, попадает на страницу сайта (не биллинга, обратите внимание) с тарифами. Информация о партнере сохраняется (в кукисах?). При заказе клиентом услуги (возможно - в следующий визит) информация о партнере учитывается и заказ создается как партнерский.

Проконсультировать по поводу особенностей обработки партнерских заказов в RP я не смогу - желательно, чтобы у Вас был опыт решения подобных задач. Как вариант - самостоятельное изучение документации (которую я, к слову сказать, не нашел в открытом доступе. вариант - спросить у автора)