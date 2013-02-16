Проблемы со сменой хостинга - Frog CMS и mySQL

Срочно нужен человек который сможет подправить базу данных на mySQL или файл настроек. При смене хостинг провайдера изменился путь к сохраненным файлам изображений и другой информации. Путь, к сожалению, забит в базу данных как абсолютный путь. Т.е. необходимо поправить базу данных - изменить путь или, если возможно, файлик php.ini.

доступ к БД и хостингу предоставим. Хостинг reg.ru.