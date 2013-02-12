Перенос сайта с самописной CMS на joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки86 просмотров
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Требуется оценить перенос сайта с самописной CMS на joomla 2.5

сам сайт вот: http://www.uvk74.ru

Нужно сделать копию контента на joomla 2.5

Бюджет низкий... Предлагайте, оценивайте.

оплата по факту.

Joomla
11 лет назад
nrc
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад