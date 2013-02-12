Разработка сайта на Битрикс задание в приложение от вас сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оценить перенос сайта с самописной CMS на joomla 2.5
сам сайт вот: http://www.uvk74.ru
Нужно сделать копию контента на joomla 2.5
Бюджет низкий... Предлагайте, оценивайте.
оплата по факту.
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