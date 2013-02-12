Работа по Вордпресс (возобновить показ статей)

Есть предложение по роботе на Вордпресс, так же очень желательным к этой работе будет если вы снимите как вы это делаете на Камтазию, или другую любую программу что пишет с экрана ( желательно с озвучеванием своих действий ) очень хочу научится решать проблемы по сайту.

1) На сайте есть рубрика "Это интересно знать" в которой размещаеються продажные ссылки, данная рубрика прихованная от отображения на главной странице, в архиве и т.д благодаря плагину Advanced Category Excluder, сегодня ночью на всех биржах продажи ссылок ( Гоугетлинкс, Миралинкс, Пр Сапа, Ротапост ) выбило ошибки что ссылки которые были размещенны у меня на сайте стали не доступны, и действительно при переходе по ссылках статей с продажными ссылками нет, хотя когда ищу их в админ панели то они как ни в чем не было есть ( вот такой курьез ). Может это быть связано с тем что я вчера удалил плагин Advanced Category Excluder ( стоит на сайте уже около года ) по причине что я создал новую рубрику "Наука" а она упорно нехочет отображатся в виджете среди перечня всех рубрик, от я и почал експереминтировать удалив данный плагин, но так какничего не получилось ( после удаления плагина рубрика "Наука" так и не начала отображатся в виджете в сайтбаре ) я его вернул, как мне казалось без последствий, а вот на утро имею множество пропавших постов.

Так собственно 1 задание: возобновить все статьи что бы отображались по ссылках которых они отображались и раньше ( напомню в админ панели данные статьи есть ) и сделать видимую рубрику "Наука", думаю для этого нужно будет поработать над плангином Advanced Category Excluder , так как изменения мной пунктов в нем ни к чему не приводят. Так что нужно что бы плагин работал коректно.

2. На втором моем сайте нужно сделать что бы заданые миниатюри отображались ( соответствуя, так как и сейчас, размер в зависимости в каком виджете она отображается, что бы понять о чем я говорю, можно взглянуть на главную страницу сайта, там в разних блоках фотографии разних размеров ), сейчас для того что бы эти миниатюры отображались приходится начинать статью с фото ( код фото перед самим текстом ), хотя функционал "Добавить миниатюру" есть, но он должным образом не работает.