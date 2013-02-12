Работа по Вордпресс (возобновить показ статей)

1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть) 2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть). 3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы". Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде). Оплата Qiwi.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть предложение по роботе на Вордпресс, так же очень желательным к этой работе будет если вы снимите как вы это делаете на Камтазию, или другую любую программу что пишет с экрана ( желательно с озвучеванием своих действий ) очень хочу научится решать проблемы по сайту.
1) На сайте есть рубрика "Это интересно знать" в которой размещаеються продажные ссылки, данная рубрика прихованная от отображения на главной странице, в архиве и т.д благодаря плагину Advanced Category Excluder, сегодня ночью на всех биржах продажи ссылок ( Гоугетлинкс, Миралинкс, Пр Сапа, Ротапост ) выбило ошибки что ссылки которые были размещенны у меня на сайте стали не доступны, и действительно при переходе по ссылках статей с продажными ссылками нет, хотя когда ищу их в админ панели то они как ни в чем не было есть ( вот такой курьез ). Может это быть связано с тем что я вчера удалил плагин Advanced Category Excluder ( стоит на сайте уже около года ) по причине что я создал новую рубрику "Наука" а она упорно нехочет отображатся в виджете среди перечня всех рубрик, от я и почал експереминтировать удалив данный плагин, но так какничего не получилось ( после удаления плагина рубрика "Наука" так и не начала отображатся в виджете в сайтбаре ) я его вернул, как мне казалось без последствий, а вот на утро имею множество пропавших постов.
Так собственно 1 задание: возобновить все статьи что бы отображались по ссылках которых они отображались и раньше ( напомню в админ панели данные статьи есть ) и сделать видимую рубрику "Наука", думаю для этого нужно будет поработать над плангином Advanced Category Excluder , так как изменения мной пунктов в нем ни к чему не приводят. Так что нужно что бы плагин работал коректно.
2. На втором моем сайте нужно сделать что бы заданые миниатюри отображались ( соответствуя, так как и сейчас, размер в зависимости в каком виджете она отображается, что бы понять о чем я говорю, можно взглянуть на главную страницу сайта, там в разних блоках фотографии разних размеров ), сейчас для того что бы эти миниатюры отображались приходится начинать статью с фото ( код фото перед самим текстом ), хотя функционал "Добавить миниатюру" есть, но он должным образом не работает.
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