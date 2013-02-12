Натянуть дизайн сайта в psd на joomla

Святогор Макс ТЗ

Поиск по сайту должен быть активен справа от поисковой строки должны быть социальные кнопки.Форма Бесплатная консультация должна быть реализована по принципу формы обратной связи.

Горизонтальное меню должно быть с подпунктами при наведений на вкладкладку "О компаний" должно плавно выезжать меню

-Наши клиенты

-Благотворительные письма

-Лицензии

-Образцы договоров

-Буклет

-Школа детекции лжи

-Вакансии

при наведени на пункт "Услуги"должно плавно выезжать меню

-безопасность бизнеса

-охрана собвственности

-Личная безопасность

-Сопровождение грузов

-Охрана мероприятий

-детективные услуги

-информационно-аналитический услуги

-технические средства охраны

-техническое обслуживание систем безопасности

-Полиграф(детектор лжи)

"Цены"должно плавно выезжать меню

-прейскурант

-калькулятор

"консультации" должно плавно выезжать меню

-заявка

-часто задоваемые вопросы

-вопросы по охране

-вопросы по охране имузества

-вопросы по сопровождению грузов

ниже банер с фотографиями которые плавно и самостоятельно меняются справо от барера должна быть форма опроса(по примеру http://kontur-gr.ru/)идентичная

Ниже должно быть окно под видео ролик http://kontur-gr.ru/ справо от ролика два вертикальных столбца"оснащение" "Преимущества"

Ниже Перечень группы охранных предприятий справа от перечня должен быть модуль новостей

ниже описание группы охранных предприятий справа от описания модуль отзывов

ниже горизонтальное прокручивающиеся меню с перечнем наших партнеров

ниже горизонтальное меню по примеру скриншота дизайна