Создать шаблон для VirtueMart из готовых HTML стр.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка100 просмотров
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Нужно переобразовать готовую HTML страницу в шаблон для VirtueMart.

HTMLVirtuemart
11 лет назад
Smart040308
Насим 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад