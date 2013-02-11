Небольшие изменения в дизайне плюс фотогалерея

Нужно сделать на Wordpress сайт про диабет. Дизайн уже готов, покажу исполнителю, очень похож на этот прототип- http://magicpic.ru/images/481diabet_prototip1.jpg. Нужно сверстать дизайн, натянуть, а также “допилить” Wordpress под мои задачи. Сверстать нужно так, чтобы сайт было удобно ...