Сделать сайт на WordPress

Нужно сделать на Wordpress сайт про диабет. Дизайн уже готов, покажу исполнителю, очень похож на этот прототип- http://magicpic.ru/images/481diabet_prototip1.jpg.

Нужно сверстать дизайн, натянуть, а также “допилить” Wordpress под мои задачи.

Сверстать нужно так, чтобы сайт было удобно читать и на компьютере, и на мобильных устройствах (с шириной 320 пикселей и меньше). Для этого можем изменить (упростить) шапку сайта, если понадобится.

Чем меньше будет “вес” верстки - тем лучше.

Какие внести изменения в Wordpress:

На главной странице отключить вывод свежих записей. Контент главной страницы - задается в админке в разделе “Страницы”.

Стандартный рубрикатор в меню вообще не выводите. Каждая ссылка в левой колонке будет прописана вручную с помощью редактирования шаблона. И то же самое - горизонтальные ссылки сверху под шапкой.

На страницах рубрик - не выводятся даты статей и аннотации к ним. Только ссылки на статьи.

Карту сайта плагином сделайте, и ссылку на нее в футер

В рубрики можно попасть из админки и с карты сайта, но не из меню.

В комментариях к статьям – прикрутите авторизацию через логинзу

Оставленные к статье комментарии должны выглядеть точно как на прототипе

В левой колонке внизу нужно будет прикрутить код подписки на мейл-рассылку. Код социальных сетей - не надо

Нужно будет прикрутить блоки Google AdSense по центру внизу под заголовком статьи и перед «Поделитесь полезной инфой со своими друзьями».

Включить ЧПУ

Какие плагины нужно поставить: Akismet, All in One SEO Pack, Allow Javascript in posts and pages, Dagon Design Sitemap Generator, Hyper Cache