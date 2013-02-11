Доработка сайта на Битрикс + изменение дизайна

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок123 просмотра
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Добрый день. Нужна доработка на сайте (интернет-магазин) под управлением Bitrix, а также изменения в дизайне.

Задача: Изменение некоторого функционала сайта и некоторое изменение дизайна.

11 лет назад
firefly13
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад