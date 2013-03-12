Скрипт загрузки из тхт файла

Доброго времени суток.

Необходимо сделать загрузку из тхт файла товаров на сайт.

Вывод должен происходить в виде таблицы в зависимости от группы пользователя .

В файле присутствует поле "группа" и в зависимости от группы ,цена множиться на определенный коэффициент, которые можно добавлять в последствии на сайте.

На каждую марку свои группы.

ЦМС на ваш выбор, с какой вам будет удобней.

Пример сайта:

_http://www3.delmicom.de/

Пример файла прилагаю.