Скрипт загрузки из тхт файла

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок291 просмотр
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Доброго времени суток.

Необходимо сделать загрузку из тхт файла товаров на сайт.

Вывод должен происходить в виде таблицы в зависимости от группы пользователя .

В файле присутствует поле "группа" и в зависимости от группы ,цена множиться на определенный коэффициент, которые можно добавлять в последствии на сайте.

На каждую марку свои группы.

ЦМС на ваш выбор, с какой вам будет удобней.

Пример сайта:

_http://www3.delmicom.de/

Пример файла прилагаю.

11 лет назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$70
4 дня
Очень адекватный человек) сейчас доделываем дополнительные задачи.
Адекватный заказчик, оплата вовремя