Настроить форум vbulletin + правки стиля

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки132 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется настроить vBulletin 3.8.4 для максимально удобного общения и безопасности.

Так-же приделать стиль примерно как на скрине, только в другой цветовой гамме и ряд других мелких правок.

Желательно сразу писать цену. Спасибо.

11 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
BMSB
30 летПакистан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
11 лет назад
$45
1 день
Спасибо Станиславу, учёл все мои пожелания и капризы. Работа на высшем уровне.
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