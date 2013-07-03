Программист PHP / Битрикс

Бюджет: До 25$ Требуется установить/натянуть шаблон http://www.yootheme.com/demo/joomla/micasa на уже установленную joomla 2.5 версии. Шаблон есть. Нужно: 1. Установить на рабочий сайт 2. Встроить в шаблон расположение модулей с уже установленного шаблона, т.е. все позиции модулей имеющегося ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянной работы требуется программист Битрикс:
- создание инфоблоков и структуры сайта
- интеграция вёрстки в битрикс
- правка js/jquery скриптов
- кастомизация компонентов
- создание и настройка интернет-магазинов
- установка, настройка, обслуживание
необходимо:
- опыт работы с битриксом от 1 года
- наличие выполненных работ на битриксе (не менее 5ти)
- наличие сертификатов (желательно)
- уверенное знание api Битрикс, php, mysql, html, css
- ответственность и умение укладываться в оговоренный срок
Работа удалённая, график свободный.
Оплата попроектная, возможен оклад, почасовая оплата (10$/час).
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