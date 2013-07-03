Программист PHP / Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки292 просмотра
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Для постоянной работы требуется программист Битрикс:

- создание инфоблоков и структуры сайта

- интеграция вёрстки в битрикс

- правка js/jquery скриптов

- кастомизация компонентов

- создание и настройка интернет-магазинов

- установка, настройка, обслуживание

необходимо:

- опыт работы с битриксом от 1 года

- наличие выполненных работ на битриксе (не менее 5ти)

- наличие сертификатов (желательно)

- уверенное знание api Битрикс, php, mysql, html, css

- ответственность и умение укладываться в оговоренный срок

Работа удалённая, график свободный.

Оплата попроектная, возможен оклад, почасовая оплата (10$/час).

PHP
10 лет назад
ag77
45 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад