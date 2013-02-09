Нужен сайт на wordpress. Есть шаблон в PSD/ Сайт визитка + маленький каталог (около 20-30 поз.)
Нужно создать 2 элемента для каталога Joomla/Zoo
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ,
1-й
Нужно сделать прогресс бар который показывает количество собранных денег и количество оставшихся
считать ничего не нужно
все суммы вводятся вручную (должны быть 2 поля в админке товара, в Zoo ) - задача виджета просто отобразить в виде прогресс бара эти данные (я думаю как то организовать через jquery ui)
и 2-й элемент - таблица в карточке товара
вывод таблицы - 4 колонки (дата, имя, способ оплаты, сумма)
способ ввода в админке Zoo :
дата - календарь как в jquery UI
метод оплаты - селектор из 5-7 вариантов
остальное текст
количество строк в таблице не ограничено (каждая новая строка должна добавляться нажатием +
или добавить новый элемент)
нужен - только функционал (css по дефолту, я сам оформлю)
если есть какие то вопросы пишите в заявках я распишу задание подробнее
прикрепил картинки с примером реализации обоих плагинов
работа в принципе несложная, но мои начальные знания php не позволяют сделать в том виде который должен быть
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