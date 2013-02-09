Нужно создать 2 элемента для каталога Joomla/Zoo

Добрый день ,

1-й

Нужно сделать прогресс бар который показывает количество собранных денег и количество оставшихся

считать ничего не нужно

все суммы вводятся вручную (должны быть 2 поля в админке товара, в Zoo ) - задача виджета просто отобразить в виде прогресс бара эти данные (я думаю как то организовать через jquery ui)

и 2-й элемент - таблица в карточке товара

вывод таблицы - 4 колонки (дата, имя, способ оплаты, сумма)

способ ввода в админке Zoo :

дата - календарь как в jquery UI

метод оплаты - селектор из 5-7 вариантов

остальное текст

количество строк в таблице не ограничено (каждая новая строка должна добавляться нажатием +

или добавить новый элемент)

нужен - только функционал (css по дефолту, я сам оформлю)

если есть какие то вопросы пишите в заявках я распишу задание подробнее

прикрепил картинки с примером реализации обоих плагинов

работа в принципе несложная, но мои начальные знания php не позволяют сделать в том виде который должен быть