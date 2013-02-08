Установить Joomla

Лживый закажчик.. ПОдает заявки только что б написать отзыв .. Сказал нужно установить джумлу как только я согласился и подал заявку в проекте принял её и написал отзыв даже не дав задания.. Етот пользователь только для того тут зарегистрировался чтоб писать отрицатильние отзывы..