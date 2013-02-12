Установить калькулятор на Drupal

Доделать сайт на Drupal Нужно доделать сайт на Drupal. делали на 7 вроде Подробное ТЗ (архив со всеми материалами) прилагается. Расписал все очень подробно по каждому пункту, поэтому длинное получилось. Очень много из ТЗ уже сделано предыдущим исполнителем. Посмотреть ...
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На странице http://www.masterheating.ru/montazh-otopleniya.html есть калькулятор подсчета отопления.
Я хочу устновить такой калькулятор в каждой категории и подкатегории следующих разделов
http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html-0
http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html
http://www.masterheating.ru/theory.html
http://www.masterheating.ru/galereya-nashih-rabot.html
http://www.masterheating.ru/galereya-nashikh-rabot.html
Прикрутить банер "кнопку калькулятора" над маленьким банером с права (который тоже надо будет прикрутить) в место блока "Новости" и "Недавно
добавленные" а также Удалить блок авторизации следующим страницам:
http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-santekhnika.html
http://www.masterheating.ru/reklama/prais-po-remontu-kvartir.html
http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-elektrika.html
http://www.masterheating.ru/reklama/shtukaturnye-raboty.html
http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-po-vodosnabzheniyu.html
http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-po-montazhu-konditsionerov.html
http://www.masterheating.ru/reklama/avtomobilnaya-tematika.html
http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-po-otopleniyu.html
Во каждом разделе калькулятор будет иметь свои значения, поэтому они должны бать разные.
Калькулятор должен выводится по центру и занимать 50 процентов страницы при нажатии соотвтствующей кнопки которая будет находится над
маленьким банером. Кнопка тоже будет банером swf.
Калькулятор должен подгружаться типа всплывающей полупрозрачной страницы, не переходя на другой URL.
Оставить инструкцию по редактированию калькуляторов, ну и практическое описанеи выше перечисленной работы.
Вся работа будет производится на зеркале сайта http://stucaturka-saten.ru
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