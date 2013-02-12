Установить калькулятор на Drupal

На странице http://www.masterheating.ru/montazh-otopleniya.html есть калькулятор подсчета отопления.

Я хочу устновить такой калькулятор в каждой категории и подкатегории следующих разделов

http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html-0

http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html

http://www.masterheating.ru/theory.html

http://www.masterheating.ru/galereya-nashih-rabot.html

http://www.masterheating.ru/galereya-nashikh-rabot.html

Прикрутить банер "кнопку калькулятора" над маленьким банером с права (который тоже надо будет прикрутить) в место блока "Новости" и "Недавно

добавленные" а также Удалить блок авторизации следующим страницам:

http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-santekhnika.html

http://www.masterheating.ru/reklama/prais-po-remontu-kvartir.html

http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-elektrika.html

http://www.masterheating.ru/reklama/shtukaturnye-raboty.html

http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-po-vodosnabzheniyu.html

http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-po-montazhu-konditsionerov.html

http://www.masterheating.ru/reklama/avtomobilnaya-tematika.html

http://www.masterheating.ru/reklama/uslugi-po-otopleniyu.html

Во каждом разделе калькулятор будет иметь свои значения, поэтому они должны бать разные.

Калькулятор должен выводится по центру и занимать 50 процентов страницы при нажатии соотвтствующей кнопки которая будет находится над

маленьким банером. Кнопка тоже будет банером swf.

Калькулятор должен подгружаться типа всплывающей полупрозрачной страницы, не переходя на другой URL.

Оставить инструкцию по редактированию калькуляторов, ну и практическое описанеи выше перечисленной работы.

Вся работа будет производится на зеркале сайта http://stucaturka-saten.ru