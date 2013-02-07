Разместить счётчики на сайте (Wordpress)

В «наследство» достался сайт (Joomla 2.5) с уже установленным компонентом недвижимости (Intellectual Property). В данном компоненте не работает расширенный поиск: переключение объектов, обновление карты. Чтобы наглядно понять о чем речь даю ссылку на демо-сайт: http://iproperty.thethinkery.net/property-search48... ...
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Надо разместить счётчики метрики и li.ru на сайте http://ayprint.ru/ (wordpress)
Пароль есть только от админки cms/
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