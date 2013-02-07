Разместить счётчики на сайте (Wordpress)

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок137 просмотров
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Надо разместить счётчики метрики и li.ru на сайте http://ayprint.ru/ (wordpress)

Пароль есть только от админки cms/

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WordPress
11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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