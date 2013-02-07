Доработка страниц на Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки110 просмотров
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Здравствуйте уважаемые!

Нужен человек разбирающийся в CMS "Bitrix".

Задача следующая: доработать, внести изменения в страницы сайта, работающий на CMS "Bitrix".

Что в себя включает задание: изменение ссылок, установление прав доступа на страницы для пользователей, поменять местами некоторые блоки на сайте и мелкие недочеты.

Подробное ТЗ вышлю в ЛС.

11 лет назад
Pilot-t
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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