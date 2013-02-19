Система управления для агентства недвижимости

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Необходимо создать систему управления для контроля риелторов.
Сайт (вход по паролю)
-У риелторов свой аккаунт (видит только свои данные), а начальника отдела свой (видит всю информацию всех риелторов).
-начальник может дать задание риелтору. задание отражается в кабинете риелтора, а также риелтору приходит смс с заданием (текстом) на его сотовый телефон.
-Можно выставить задание и указать срок окончания работ. В случае если срок задания истек, у начальника такое задание появляется в кабинете и горит красным цветом.
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