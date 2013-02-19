Система управления для агентства недвижимости

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки149 просмотров
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Необходимо создать систему управления для контроля риелторов.

Сайт (вход по паролю)

-У риелторов свой аккаунт (видит только свои данные), а начальника отдела свой (видит всю информацию всех риелторов).

-начальник может дать задание риелтору. задание отражается в кабинете риелтора, а также риелтору приходит смс с заданием (текстом) на его сотовый телефон.

-Можно выставить задание и указать срок окончания работ. В случае если срок задания истек, у начальника такое задание появляется в кабинете и горит красным цветом.

11 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ILSITSolution
Андрей 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
65 отзывов(-2)
11 лет назад
$160
6 дней
Отлично справился с заданием! Все делает очень оперативно, настоящий профессионал и приятный в общении человек! Продолжаем работу по проекту и дальше. Все рекомендую работать с Андреем!
Ильдар прекрасный человек и заказчик. В целом наша работа прошла отлично и продолжается на данный момент. Очень рад, что начал сотрудничество с ним и надеюсь на его долгое продолжение.
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