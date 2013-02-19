Система управления для агентства недвижимости

Необходимо создать систему управления для контроля риелторов.

Сайт (вход по паролю)

-У риелторов свой аккаунт (видит только свои данные), а начальника отдела свой (видит всю информацию всех риелторов).

-начальник может дать задание риелтору. задание отражается в кабинете риелтора, а также риелтору приходит смс с заданием (текстом) на его сотовый телефон.

-Можно выставить задание и указать срок окончания работ. В случае если срок задания истек, у начальника такое задание появляется в кабинете и горит красным цветом.