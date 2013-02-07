Установка шаблона на Joomla 2.5, 3.0

Здравствуйте,

Нужна помощь в установке и отладке готового нового шаблона (или нескольких) на Joomla 2.5 и 3.0. Шаблоны куплены у зарубежного разработчика. На сайте разработчика есть инструкция для установки на английском языке. В данном случае вопрос не в языке (с переводом и/или общением на англ. с разработчиком помогу), а в неполной, неподробной и иногда недостающей информации по установке. Шаблоны с компонентом К2.

С уважением,

Наталья

P.S. Спасибо всем, кто откликнулся помочь.... Вопрос решился сам собой после предоставления разработчиком должным образом работающего шаблона.

С уважением,

Наталья