Доработки по сайту в OpenCart

Нужны следующие доработки на CMS OpenCart

1. Исправить баг с Captcha http://gunnaroptiks.ru/index.php?route=information...,

2. Добавить в каталоге http://gunnaroptiks.ru/index.php?route=information... под товаром 2 кнопки-ссылки (купить и дитали)

3. Проверить главную страницу на кроссбраузеронсть (Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari)

4. При оформлении заказа на этапе выбора способа доставки добавить «курьерская служба и организовать стоимость в зависимости от города» с настройкой через админку

5. Организовать форму «обратный звонок» с кнопкой в header с оповещением на e-mail

6. Нужно в разделе общение организовать модули «новости/статьи» и «блог». Страница блога должна выглядеть: ½ страницы –краткая лента блога с возможность посмотреть пост полностью; ½ страницы это сообщение со стены Вконтакте.