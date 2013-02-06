Доработки по сайту в OpenCart

Задание для тех, кто разбирается в коде wordpress На сайте стоит купленный шаблон. Нужно закрыть от индексации все внутренние ссылки так, чтобы вес распределялся со статей на главную. Закрыть ссылку с меню на главной странице, ведущую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны следующие доработки на CMS OpenCart
1. Исправить баг с Captcha http://gunnaroptiks.ru/index.php?route=information...,
2. Добавить в каталоге http://gunnaroptiks.ru/index.php?route=information... под товаром 2 кнопки-ссылки (купить и дитали)
3. Проверить главную страницу на кроссбраузеронсть (Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari)
4. При оформлении заказа на этапе выбора способа доставки добавить «курьерская служба и организовать стоимость в зависимости от города» с настройкой через админку
5. Организовать форму «обратный звонок» с кнопкой в header с оповещением на e-mail
6. Нужно в разделе общение организовать модули «новости/статьи» и «блог». Страница блога должна выглядеть: ½ страницы –краткая лента блога с возможность посмотреть пост полностью; ½ страницы это сообщение со стены Вконтакте.
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