Дописать, сверстать и запустить сайт знакомств

Доброго дня.

Нужна квалифицированная помощь команды специалистов в запуске сайта знакомств, типа Мамбы.

На данный момент есть самописная CMS в завершающей стадии (основные функции работают). Есть готовый дизайн сайта в PSD (около 20 страниц).

Нужно закончить этот сильно затянувшийся долгострой.

Примерный список того, что нужно сделать:

Забрать то, что спрограммировано уже.

Разобраться в этом всём, сверстать дизайн.

Протестировать на уязвимости, косяки юзабилити и т.п.

Подключить биллинг для приёма оплаты: карт, электронных валют, мобильных платежей.

Определить, какой нужен хостинг, настроить сервер и резервное копирование данных.

Дописать 2-3 новых опции, внедрить.

Проект немаленький, планирую продолжить работу после запуска и в плане дальнейшей поддержки.

Посмотреть скелет того, что уже написано можно тут: http://or.testicus.ru

Рассчитываю на долгое сотрудничество с хорошей командой, которая будет делать всё качественно и быстро.