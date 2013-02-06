Правка верстки на сайте hostcms

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки134 просмотра
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поправить верстку см прил файл

11 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
С проблемой разобрался очень быстро, плюс помог с другой правкой. Благодарю!
Все ок! Рекомендую.
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