Натянуть верстку на любой движок

Нужно натянуть html верстку на любой движок, предпочтительно drupal.

По скриншоту:

Необходимо чтобы у страницы с клиникой были либо теги, либо свойства, по которым можно было в левом блоке меню отбирать по типу "услуг" и месторасположению эти самые клиники.

В левом блоке рандомные статьи, картинки для этих статей брать из папки, а не из самой статьи.