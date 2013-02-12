ModX - создание функционала галереи

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки153 просмотра
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Требуеться :

1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи)

2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и другие поля)

3)Модерация фотографий(прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию)

4)Возможность удаления/редактирования фотографии.

СMS - ModX

Подробности по скайпу - shadow_tigran

Цена договорная!

MODX
11 лет назад
markero
Тигран 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
instant2014
Алексей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
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